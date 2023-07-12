В Уфе определили лидера по надежности мобильного интернета в пробках

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ИАА TelecomDaily проверило надежность мобильного интернета трех операторов в Уфе. В июне эксперт агентства проехал более сотни км по улицам города, включая наиболее густонаселённые спальные районы и деловые центры. Отдельно связь тестировалась в пробках – на дорогах, где обычно наблюдается повышенный трафик в утренний и вечерний часы пик.

В маршрут исследования попали наиболее загруженные улицы Уфы: 50 лет СССР, Айская, Бакалинская, Большая Гражданская, имени Города Галле, Заки Валиди, Коммунистическая, Маршала Жукова, Рихарда Зорге, Сагита Агиша, Цюрупы, проспект Октября и др. Кроме того, связь была протестирована в деловом центре города, ограниченном «Арт-КВАДРАТОМ» и скверами Дзержинского и Театральный.

Эксперт издания оценивал надежность мобильного интернета по двум ключевым параметрам: стабильность самого соединения и уровень задержки сигнала, или, говоря «технически», пинг. Измерения проводились с помощью специального оборудования TEMS Investigation* с использованием СИМ-карт всех операторов.

В частности, стабильность соединения была проверена с помощью загрузки так называемой эталонной страницы Кеплера. Она содержит в себе все основные виды контента: текст, визуал и видео. По данному параметру лучшие показатели у билайна – успешность загрузки страницы в сети этого оператора составила максимальные 100%. При этом, среднее значение по городу – 98,1%.

Что касается замеров пинга, здесь опять же лидером среди операторов оказался билайн. Эта характеристика должна стремиться к нулю, то есть чем этот показатель ниже, тем лучше. У билайна он равняется 66 миллисекундам (среднее значение по городу – 93,6 миллисекунды).

Между тем, по данным TelecomDaily, средняя скорость мобильного интернета в сетях операторов в Уфе достигает 52 Мбит/с, что в 2,8 раза выше, чем по России в целом.

«Сейчас на сеть “четвертого поколения” приходится основная часть трафика, и мы планомерно расширяем LTE-покрытие в республике, проводим многочисленные точечные улучшения, а также запускаем актуальные технологии, например, в регионе уже работают сервисы VoLTE и VoWiFi. При этом в нашем фокусе уже несколько лет остается стабильность и надежность связи в городских локациях – на популярных трафиковых улицах, дорогах с большим потоком машин, деловых центрах. Это особенно важно, учитывая, что сегодня жители все чаще используют интернет в движении – по дороге на работу или учебу, передвигаясь по городу днем и возвращаясь вечером домой. И результаты исследования “Телеком Дейли” доказывают, что наша сеть выдерживает даже серьезные нагрузки, когда сразу большое количество клиентов одновременно выходят в интернет, что обычно и происходит в часы пик. Мы продолжим развивать нашу связь в республике, чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться интернет-сервисами, сохраняя свою мобильность», – комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.

Весь текст исследования можно прочитать на сайте издания.

*TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) – измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем

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