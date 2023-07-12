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НовостиПроисшествия12 июля 2023 10:45

В Уфе 3-летний мальчик выпал из окна первого этажа жилого дома

Инцидент случился в микрорайоне Черниковка
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 12 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы трехлетний мальчик выпал из окна первого этажа жилого дома. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент случился в доме №100 на улице Первомайская. На место ЧП были направлены сотрудники экстренных служб. Пострадавшего ребенка доставили в больницу для обследования. Согласно предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире вместе с отцом.

УГЗ столицы Башкирии призвало граждан не оставлять детей одних в комнате, где открыто окно.

– Уберите подальше от окон предметы, по которым ребёнок может забраться наверх. Не приучайте малышей сидеть на подоконниках – это небезопасно! – заявили в ведомстве.

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