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НовостиОбщество12 июля 2023 9:29

В Башкирии 13 июля ожидаются грозы и похолодание до +10°

Также прогнозируется сильный ветер
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 13 июля, ожидаются осадки и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного МЧС республики.

В этот четверг жителям региона следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью – в некоторых районах, а днем – уже по всей республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный 8-13 метров в секунду, местами – порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +10, +15°, днем – +21, +26°.

На автодорогах будет хорошая видимость. В некоторых районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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