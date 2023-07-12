На реке Ай в Башкирии ребенок стал жертвой огромного сома

Фото: Соцсети

Вчера, 11 июля, в Мечетлинском районе Башкирии ребенок стал жертвой огромного сома. Об этом местный житель рассказал в социальных сетях.

Инцидент случился деревне Абдулино на реке Ай. Рыба ухватила мальчика за стопу и чуть не утянула в воду. Однако ребенок оказался сильный, и ему удалось выдернуть ногу.

Дядя мальчика предположил, что такое агрессивное поведение сома могло быть вызвано тем, на реке было много людей и моторных лодок.

– Видимо потревожили, будьте осторожны! – написал местный житель.

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