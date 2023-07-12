Башкирия вошла в топ-5 по реализации пилотного проекта Минздрава по записи к врачу

Фото: Ксения Высотина

Башкирия вошла в топ-5 по реализации пилотного проекта «Организация записи на прием к врачу» Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения министерства.

Вместе с республикой повысили показатели уровня доступности первичной медико-санитарной помощи Липецкая, Тульская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

В регионах-лидерах на 21% выросло общее количество слотов в расписании специалистов, более чем на 23% увеличилось количество успешно записавшихся пациентов, на 33% сократилось число потерянных звонков из-за отсутствия свободной линии в колл-центре, в 12 раз стало больше обратных звонков для уточнения цели обращения и актуализирования записи.

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