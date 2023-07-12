В Башкирии местный житель обнаружил артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

Фото: Росгвардия Башкирии

Вчера, 11 июля, в Учалинском районе Башкирии местный житель обнаружил артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Об этом рассказала пресс-служба регионального Управления Росгвадиии.

21-летний парень во время рыбалки на реке Урал обнаружил подозрительный предмет, внешне похожий на снаряд. На место была направлена группа разминирования ОМОН «Урал» Росгвардии. Этим предметом оказался сильно заржавевший 122-миллиметровый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Боеприпас вывезли в поле, вдали от населенных пунктов, и уничтожили.

Росгвардия напомнила, что при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ним, ни в коем случае нельзя к ним прикасаться. Кроме того, запрещается перемещать предмет, заливать его какой-либо жидкостью, засыпать грунтом или чем-то накрывать.

– Нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку. Об обнаружении следует немедленно сообщить в правоохранительные органы или службу спасения, – заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.