Госдума приняла закон Башкирии о повышении предельного возраста госслужащих до 70 лет

Фото: Рустем АХУНОВ

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект Курултая Башкирии о повышении предельного возраста госслужащих до 70 лет. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Проект закона предлагает пересмотреть максимально допустимый возраст определенной категории госслужащих в законодательных органах субъектов России. Речь идет о возможности продления срока службы некоторым руководителям главной группы должностей с 65 до 70 лет.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, законопроект направлен на сохранение на госслужбе «высококвалифицированных работников» аппаратов региональных парламентов.

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