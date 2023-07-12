В Уфе на пляже «Песчаный» умер мужчина. зайдя по пояс в воду

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 11 июля, во время аномальной жары в Уфе на пляже «Песчаный» умер 59-летний мужчина. О трагедии рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Сообщается, что покойный решил искупаться, но, когда зашел в воду пояс, внезапно потерял сознание. Очевидцы стали звать на помощь, затем они вместе с сотрудниками поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии вытащили мужчину из воды.

Пока не приехала скорая, спасатели реанимировали пострадавшего. Медики по прибытии продолжили реанимацию, но спустя время были вынуждены констатировать смерть.

Согласно предварительной информации, у покойного оторвался тромб.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.