В Башкирии 10 детей пропали во время сплава по реке Белая

Фото: Андрей КУЗЬМИН

В Башкирии группа детей пропала во время сплава по реке Белая. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Незарегистрированная туристическая группа из 19 человек, в которой было 13 детей, приехала на отдых из Оренбурга в Бурзянский район. 10 ребятишек в возрасте от 11 до 18 лет с ведома родителей, однако без сопровождения кого-либо из взрослых, отправились на трех резиновых лодках сплавляться по реке.

Планировалось, что дети сами преодолеют по воде 20 километров от села Старосубхангулово до деревни Киекбаево, а на точке назначения их встретят родители. Однако в указанные место и время ребята не прибыли, и тогда родители забили тревогу, а затем обратились за помощью в экстренные службы.

К поискам приступили МВД, спасатели и местные жители. К счастью, в три часа ночи пропавшие были обнаружены на берегу недалеко от деревни Миндигулово. В медицинской помощи никто не нуждался.

– Дети оказались мудрее взрослых. Когда стемнело, дети, доплыв до Миндигулово, приняли решение остановиться и там уже на берегу ожидать своих родителей. Сообщить о себе не могли из-за отсутствия сети телефонных операторов в деревне, – поведали в МЧС.

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