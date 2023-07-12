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НовостиПроисшествия12 июля 2023 5:13

В одном из районов Башкирии из-за лесного пожара площадью 320 га ввели режим ЧС

На тушении работают 163 человека и 22 единиц техники
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Белорецком районе Башкирии из-за лесного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в Узянском лесничестве. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Ведомство сообщает, что из-за усиления ветра до 25 метров в секунду пожар начал активное распространение сторону деревень Азнагулово и Катарыш. В течение суток площадь горения увеличилась до 320 гектаров.

– Опашка обновляется. Произведено наращивание сил и средств, задействованных в тушении. Держу ситуацию на личном контроле, – заявил на своей личной странице в социальных сетях глава администрации Белорецкого района Андроей Иванюта.

На тушении задействовано 163 человека и 22 единицы техники, в том числе три бульдозера и вертолет КА-32. Также в ликвидации пожара помогают 35 волонтеров.

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