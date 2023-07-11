Турпоток в Башкирию за полгода увеличился на 30%

Фото: Андрей Назаров/Вконтакте

По информации премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, с января по май 2023 года республику посетили 861,9 тыс. человек, что выше аналогичного периода на 30%. Премьер-министр также отметил, что по численности туристического потока регион находится на втором месте в ПФО.

По словам Назарова, до конца 2023 года на поддержку туристической отрасли направят из федерального бюджета более 900 млн рублей. Средства планируют использовать для создания туристической инфраструктуры. За пять прошедших месяцев услуг оказано на 5 млрд рублей, что выше на 16,3%, чем в 2022 году.

Также он отметил, что субсидии получат 46 проектов на сумму 155,5 млн рублей. В скором времени состоится втотрой этап конкурса, по итогам которого направят субсидий еще 180 млн рублей.

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