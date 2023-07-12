В Башкирии простились с погибшим командиром разведроты Ильгизаром Ахкямовым

Фото: vk.com/asadullin02

В Мечетлинском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции старшим лейтенантом Ильгизаром Ахкямовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Анис Асадуллин.

Ильгизар Вагизович родился в деревне Аюпово. Он с самого детства готовил себя к жизни военного. С успехом окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил командиром взвода разведывательной роты. Среди сослуживцев и командования пользовался уважение и авторитетом. За время службы неоднократно был отмечен наградами.

Ильгизар Ахкямов бы посмертно награжден Орденом Мужества.

– Выражаю искренние соболезнования семье Ильгизара Вагизовича, родным и близким! – написал в своей публикации глава Мечетлинского района.

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