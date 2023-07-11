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НовостиОбщество11 июля 2023 13:51

В Башкирии 12 июля ожидаются грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с

Жара немного спадет
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 12 июля, в Башкирии начнет спадать жара, но ожидаются сильные осадки и ветра. Это следует из прогноза, опубликованного региональным отделением МЧС.

Прогнозируется переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы, а днем – град. Ветер будет юго-западный 7-12 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха составит +25, +30°.

На автодорогах ночью и утром местами образуется дымка, видимость составит один-два километра. Местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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