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НовостиОбщество11 июля 2023 12:53

14 июля из Уфы в Соль-Илецк запустят автобусные рейсы

Рейсы будут выполняться раз в 2 дня
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Из Уфы в Соль-Илецк запустят автобусные рейсы. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Башавтотранс».

Рейсы будут выполняться раз в два дня с 14 июля. Автобус будет отправляться с Южного автовокзала в 23:00.

Напомним, сегодня, 11 июля, из Уфы в Астану возобновились прямые авиарейсы. Перелеты будут выполняются компанией Red Wings по вторникам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути до столицы Казахстана займет полтора часа.

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