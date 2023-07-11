В Башкирии сгорели два дома в деревне Алексеевка

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 11 июля, в Кармаскалинском районе Башкирии сгорели два дома. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился в деревне Алексеевка, на улице Шоссейная загорелись два дома и надворные постройки. Прибывшие пожарные подали три ствола на тушение и два – на защиту соседних строений. К ликвидации горения были привлечены 28 человек, задействовано восемь автоцистерн и три водовозки.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.