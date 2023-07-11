В Башкирии осудили на 8 лет колонии экс-главу сельского поселения

Фото: Прокуратура Башкирии

В Иглинском районе Башкирии перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, присвоении, растрате и служебном подлоге предстал бывший глава администрации Уктеевского сельского поселения.

В суде было установлено, что с мая по июнь 2019 года чиновник обманом получил от жителя республики 110 тысяч рублей за предоставление участка под индивидуальное строительство, хотя, согласно законодательству, этого нельзя делать без проведения аукциона.

Кроме того, с ноября 2020 по июль 2021 года обвиняемый заключил муниципальные контракты на установку ограждения мусорных контейнеров на общую сумму почти 240 тысяч рублей, а также на покупку светофоров перед зданиями школ и детсадов. Несмотря на то, что предприятие не выполнила обязательства, подсудимый все же подписал акты приема-сдачи выполненных работ и оплатил часть из них. В итоге бюджету сельского поселения были причинен ущерб в 148 тысяч рублей, деньги чиновник присвоил себе.

Подсудимый свою вину не признал, сейчас он отбывает наказание за получение взятки и превышение должностных полномочий. Иглинский межрайонный суд с учетом предыдущего приговора назначил ему восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 600 тысяч рублей, а также на четыре года лишил права занимать должности органах власти.

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