В Уфе задержали автоугонщика, который выдавал себя за сотрудника полиции

10 июля ночью в полицию обратился 30-летний уфимец, который рассказал, что его автомобиль «Лада Приора» угнал неизвестный мужчина

Вчера, 10 июля, ночью в полицию обратился 30-летний уфимец, который рассказал, что его автомобиль «Лада Приора» угнал неизвестный мужчина. Об этом сообщили в ГИБДД

По предварительным данным, потерпевший таксист оставил автомобиль закрытым в лесополосе у парка и отправился вглубь посадки, где встретил троих мужчин. Неизвестные представились сотрудниками полиции на служебном задании. Они потребовали под предлогом проверки у таксиста его телефон, кошелёк, документы и ключи от машины. Испугавшись, таксист отдал им все, что при нем было.

Далее один из злоумышленников сел с потерпевшим в его автомобиль на водительское кресло. 30-летний мужчина испугался возможных дальнейших действий незнакомца и убежал, добравшись на попутной машине до отдела полиции.

В ходе расследования выяснилось, что трое мужчин обманули таксиста, представившись сотрудниками полиции. 23-летний ранее судимый уфимец сначала развез своих приятелей и потом направился в сторону своего дома, где был задержан сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время в отношении подозреваемого в угоне возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.