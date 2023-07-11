В летней школе «Нефтегазохимия будущего» в «Солуни» обучались студенты России и Казахстана

Привлечь внимание молодого поколения к нефтехимической отрасли, ознакомить с новыми экологичными и перспективными технологиями и, конечно, объединить ребят для научной и творческой работы над совместными проектами – такими были главные цели летней школы «Нефтегазохимия будущего» в «Солуни».

Её участниками стали студенты-нефтегазохимики из Уфимского государственного нефтяного технического университета, Ярославского государственного технического университета, Санкт-Петербургского государственного технологического института (Технического Университета), Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. Проект был реализован в рамках стратегического проекта «Химия новой экономики» программы развития «Приоритет 2030».

В первый день работы школы студенты посетили «Полиэф» – крупнейший в России производитель полиэтилентерефталата (ПЭТ) и терефталевой кислоты, которые применяются для производства полимерной пищевой упаковки, синтетических тканей, медицинских изделий, напольных покрытий, игрушек и других товаров. Предприятие находится в г. Благовещенске (Республика Башкортостан), входит в состав Дирекции пластиков, эластомеров, органического синтеза СИБУРа. Как один из мировых лидеров нефтехимии, СИБУР стремится сокращать воздействие на окружающую среду, повышать эффективность использования ресурсов и содействовать решению климатических проблем. Студенты увидели использование альтернативной энергетики – солнечной электростанции, ознакомились с переработкой вторичных ресурсов при производстве зеленой гранулы «Вивлен», пообщались и смогли задать вопросы ведущим специалистам завода.

Для участников школы была организована экскурсия на самую крупную гидроэлектростанцию в Башкортостане – Павловскую ГЭС. Ребята познакомились с историей строительства и развития станции, с оборудованием по генерации электроэнергии, прочувствовали силу и мощь водной стихии.

Важной частью школы была работа над проектами. Студенты участвовали в кейс-чемпионате по нефтегазохимии. Работая в команде, отрабатывали навыки выполнения и защиты перед экспертами комплексных проектов «Снижение выбросов диоксида углерода (снижение карбонового следа)», «Технологии замкнутого цикла в области нефтехимии», «Способы вторичной переработки пластика», «Новые материалы с уникальными свойствами», «Монетизация природного газа в продукты нефтехимии», «Стратегии низкоуглеродного развития (водород)».

Руководитель летней школы «Нефтегазохимия будущего», доцент Светлана Леонтьева отметила, что ребята продемонстрировали искреннюю заинтересованность в зеленой энергетике, и их проекты получились практико-ориентированными и осознанными.

– «Солуни»– это не просто лагерь, который возвращает тебя в детство, а место, позволяющее выдохнуть, набраться сил и продолжить «свой путь». Возможно, с некоторыми изменениями, определённо положительными. Это была замечательная неделя, мы посетили много интересных мест и нашли новых друзей!» – поделилась впечатлениями студентка ЯГТУ Софья Обряднова.

Партнерский материал.