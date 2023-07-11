В Уфе в ДТП с Chevrolet Niva, Kia Spectra и «Газелью» пострадали 2 пешехода

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера днем, 10 июля, в Калининском районе Уфы в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека. Подробности происшествия рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Перспективная. 34-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva врезался в остановившуюся из-за поломки на крайней правой полосе ГАЗ-33021. «Газель» по инерции наехала на вышедших из нее пожилого водителя и 18-ленего пассажира, а затем на стоящую впереди Kia Spectra.

В результате произошедшего 66-летнего шофера «Газа» госпитализировали с различными травмами, его пассажир после оказания медицинской помощи отпущен домой.

По факту инцидента было начато разбирательство.

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