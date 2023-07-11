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Транспортную развязку под Уфой в Нагаево запустят в работу к 1 сентября. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Объект строят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время здесь завершают возводить насыпь земляного полотна основной дороги. Ее протяженность, кстати, составит 1850 метров, и на ней будет четыре полосы движения – по две в каждом направлении.

Дорога берет свое начало от развязки на пересечении с федеральной трассой «М5-Урал» и заканчивается у мечети при въезде в село Нагаево. Уже отсыпано 598 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси – 97% от общего объема. Построена ливневая канализация диаметрами от 300 до 500 миллиметров и длиной 4,7 километров.

Рабочие ведут установку пятикилометрового гранитного бордюра, также началась укладка нижних слоев асфальтобетонного покрытия – всего предстоит уложить 15 тысяч тонн смеси.

Каждый на день на объекте трудятся 40 рабочих, задействовано 45 автосамосвалов, 12 единиц грузоподъемной и дорожно-строительной техники.

Движение автомобилей по транспортной развязке власти рассчитывают запустить к 1 сентября, а завершить работы в полностью – до конца ноября этого года.