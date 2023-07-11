МЧС Башкирии предупредило о штормовом ветре до 28 м/с

Фото: ufa112.ru/

Сегодня, 11 июля, МЧС Башкирии предупредило граждан о штормовом ветре. Пресс-служба ведомства сообщила, что этим днем ожидаются шквалистые усиления ветра до 23-28 метров в секунду.

Напомним, вчера, 10 июля как в Уфе, так и во всей Башкирии стояла аномальная жара. Столбики термометров превышали 40-градусную отметку. Под конец дня в столице республики и ее окрестностях неожиданно поднялся сильный ветер: он сносил деревья и вырывал окна у домов. Последствиями стихии местные жители поделились в социальных сетях. В результате сильный ураган повалил 85 деревьев и повредил 12 автомобилей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.