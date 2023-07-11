Число депутатов на зарплате в парламенте Башкирии увеличили до 30 человек

Фото: Рустем АХУНОВ

Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, в парламенте Башкирии будет увеличено. Соответствующий закон недавно утвердил глава республики Радий Хабиров.

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации региона документу, количество получающих заработную плату членов Курултая вырастет до 30 человек.

До этого правки в закон «О Государственном собрании — Курултае РБ» вносились в 2021 году. Тогда штат парламентариев на постоянной основе был увеличен до 25 человек.

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