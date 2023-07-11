Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 12 июля до 31 августа в Уфе ограничат движение по Затонскому мосту. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В створе улицы Галле по направлению выезда из города будет производиться замена асфальта. В период подготовительных работах, фрезеровании, устройстве нижнего и верхнего слоев будет перекрыто движение по одной полосе.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии отнестись с пониманием к возможным неудобствам и рекомендуют заблаговременно планировать маршрут своей поездки.

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