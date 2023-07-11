В Уфе сильный ураган повалил 85 деревьев и повредил 12 автомобилей

Фото: ufa112.ru

Вчера, 10 июля, в Уфе чуть больше чем за два часа ураган повалил более 80 деревьев и повредил дюжину машин. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инциденты произошли во всех районах столицы Башкирии, кроме Кировского. Специалисты зафиксировали 85 случаев падения деревьев. Из-за этого 12 автомобилей получили механические повреждения, а в 30 случаях насаждения рухнули на линии электропередачи.

В результате прошедшей стихии некоторые жители частного сектора и многоквартирных домов в Демском, Ленинском и Орджоникидзевском районах временно остались без электричества. Аварийные бригады уже восстановили поврежденные участки ЛЭП наружного освещения. К утру гражданам была обеспечена подача электроэнергии.

– Коммунальные службы районов подготовили упавшие деревья к вывозу. Сегодня будет завершена ликвидация последствий непогоды. Из людей никто не пострадал, – сообщает УГЗ Уфы.

Напомним, вчера, 10 июля как в Уфе, так и во всей Башкирии стояла аномальная жара. Столбики термометров превышали 40-градусную отметку. Под конец дня в столице республики и ее окрестностях неожиданно поднялся сильный ветер: он сносил деревья и вырывал окна у домов. Последствиями стихии местные жители поделились в социальных сетях.

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