В Башкирии простились с погибшим в СВО солистом ансамбля народного танца Ильнаром Хатмуллиным

Фото: vk.com/sibay_concert

Вчера, 10 июля, в башкирском городе Сибай прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции солистом ансамбля народного танца «Сибай» Ильнаром Хатмуллиным. Об этом рассказала пресс-служба Сибайского концертно-театрального объединения.

Ильнар Ильдарович родился 5 апреля 2000 года в династии танцоров Ларисы и Ильдара Хатмуллиных. С малых лет он вырос на сцене и в уже два года уже исполнял танец «Генерал Игзаков» вместе с отцом.

Еще со школы Хатмуллин занимался в хореографическом отделении детской школы искусств. Был ведущим танцором ОХА «Оскон». В 2013 году поступил на хореографическое отделение уфимского училища искусств имени Рудольфа Нуриева, однако из-за травмы ноги был вынужден вернуться в Сибай, и поступил в местный колледж строительства и сервиса.

С 2015 по 2018 годы был солистом народного танца «Сармат» при Сибайском институте Башкирского государственного университета. А в августе 2017-го стал артистом балета в Сибайском концертно-театральном объединении.

После окончания колледжа с 2019 по 2020 год служил в армии, где был солистом ансамбля военной части. После службы продолжил работу артистом балета в СКТО. Также он прошел профессиональную переподготовку в Сибайском колледже искусств имени Валеева и получил квалификацию «Руководитель любительского творческого (хореографического) коллектива».

– Ильнар Хатмуллин профессиональный танцор, мастер сцены. Ему с легкостью давались любые сценические образы, сложные трюки, – вспоминают коллеги.

В 2022 году Ильнар Ильдарович женился, в феврале этого года у них с супругой родился сын. В сентябре прошлого года Хатмуллина призвали в ряды российских Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. 30 июня его не стало.

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