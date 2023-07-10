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НовостиПроисшествия10 июля 2023 16:46

В Башкирии в ДТП погиб водитель мотоблока с тележкой и пострадали 4 детей

Трагедия случилась в селе Зирган
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 10 июля, в Мелеузовском районе Башкирии в ДТП погиб человек. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Авария случилась в селе Зирган. На улице Советская столкнулись мотоблок с тележкой и мотоцикл. Согласно предварительным данным, в результате случившегося пострадали шесть человек, среди которых четверо детей, водитель мотоблока погиб.

– Угрозы для жизни детей нет. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД, – сообщили в МЧС.

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