11 июля из Уфы в Астану возобновят прямые авиарейсы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 11 июля, из Уфы в Астану возобновятся прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Перелеты будут выполняться компанией Red Wings по вторникам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути до столицы Казахстана займет полтора часа.

Как утверждает пресс-служба аэропорта «Уфа», перевозчик также увеличит число рейсов из Уфы в Алматы до двух в неделю. Они будут выполняться каждые вторник и субботу.

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