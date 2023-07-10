Хабиров без торгов выделил в Уфе 26 гектаров под оптово-распределительный центр

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить в Уфе без торгов земельный участок под оптово-распределительный центр. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации республики.

Компании «Оптово-распределительный центр» предоставят в аренду земельный участок площадью 256 314 квадратных метров на улице Новороссийская для реализации инвестпроекта «Строительство оптово-распределительного центра».

Заключить договор аренды земельного участка с компанией «Оптово-распределительный центр» поручено Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии.

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