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НовостиОбщество10 июля 2023 15:15

Хабиров без торгов выделил в Уфе 26 гектаров под оптово-распределительный центр

Участок расположен на улице Новороссийская
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить в Уфе без торгов земельный участок под оптово-распределительный центр. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовой информации республики.

Компании «Оптово-распределительный центр» предоставят в аренду земельный участок площадью 256 314 квадратных метров на улице Новороссийская для реализации инвестпроекта «Строительство оптово-распределительного центра».

Заключить договор аренды земельного участка с компанией «Оптово-распределительный центр» поручено Министерству земельных и имущественных отношений Башкирии.

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