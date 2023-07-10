«Забрали с полицейскими»: завершились поиски пропавшей в середине мая жительницы Башкирии

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31-летнюю Гульнару М. из Башкирии, которая пропала без вести почти два месяца назад, нашли живой. Об этом «КП-Уфа» рассказала ее родная сестра Эльмира.

– Нашлась живая, слава богу, сейчас забрали с полицейскими, – сказала собеседница. – Обнаружили в Новонагаево [Краснокамский район].

Как оказалось, женщина ушла из дома после ссоры с мужем. В Новонагаево ее приютили неравнодушные люди – больше месяца она находилась у них. Родственникам о себе она знать не давала, потому что «боялась, что супруг выйдет на ее след», добавила Эльмира.

Напомним, о пропаже Гульнары стало известно в середине мая - тогда ее до нынешнего момента в последний раз видели в одном из районов города Нефтекамска.