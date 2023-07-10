В Башкирии в пожаре сгорели 4 бревенчатых дома

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 10 июля, в Абзелиловском районе Башкирии сгорело несколько бревенчатых домов. О происшествии рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился в селе Хамитово. На улице Мира загорелись четыре личных хозяйства и надворные постройки. К тушению было привлечено семь единиц техники и более 20 пожарных. В настоящее время горение локализовано.

– Предположительно, пострадавших нет. Тушение продолжается, принимаются все необходимые меры. Тушение осложняется плотной застройкой и порывами ветра, – сообщает МЧС.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На место ЧП были направлены эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

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