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НовостиОбщество10 июля 2023 13:10

Телефонные мошенники похитили у жительницы Башкирии почти 2 млн рублей

Очередной случай потери денег по вине аферистов произошел в Бакалинском районе республики.
Дамир Фахретдинов
В Башкирии жертвой телефонных мошенников стала 51-летняя жительница Бакалинского района

В Башкирии жертвой телефонных мошенников стала 51-летняя жительница Бакалинского района

В Башкирии жертвой телефонных мошенников стала 51-летняя жительница Бакалинского района. Об этом сообщили в МВД республики.

Женщину обманули под предлогом предотвращения фиктивного оформления на ее имя денежного кредита. Доверившись аферистам, пострадавшая оформила кредит в банке, добавила свои сбережения и перевела им почти 2 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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