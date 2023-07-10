Телефонные мошенники похитили у жительницы Башкирии почти 2 млн рублей

В Башкирии жертвой телефонных мошенников стала 51-летняя жительница Бакалинского района

В Башкирии жертвой телефонных мошенников стала 51-летняя жительница Бакалинского района. Об этом сообщили в МВД республики.

Женщину обманули под предлогом предотвращения фиктивного оформления на ее имя денежного кредита. Доверившись аферистам, пострадавшая оформила кредит в банке, добавила свои сбережения и перевела им почти 2 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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