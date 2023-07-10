В Уфе из-за ремонта на две недели перекроют аварийный мост

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В Уфе на 2-недельный ремонт закроют мост через реку Шугуровку. Он был признан аварийным. Проехать по нему нельзя будет в течение двух недель – с 10:00 11 июля до 25 июля. Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в администрации, 10 июля исполняющий обязанности главы администрации Калининского района Дмитрий Миронов провел выездное совещание на мосту легковой объездной дороги через реку Шугуровка на пересечении улиц Хитагурова и Перспективной в Калининском районе. По результатам обследования и было принято решение о закрытии моста на ремонт, поскольку его состоянии угрожает жизни и здоровью участников дорожного движения.

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