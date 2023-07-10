Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по эффективности реализации промышленной политики за 2022 год. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Рейтинг возглавили Москва и Московская область. Итоги были объявлены сегодня на ежегодной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, на которую во главе делегации из Башкирии прибыл руководитель региона.

– В тяжелейших условиях санкционного давления считаю это большим успехом. Мы стабильно работаем и неплохо развиваемся. И наше место в рейтинге полностью коррелирует с общими цифрами развития промышленности республики, – отметил в своей публикации Хабиров.

В 2022 году, утверждает глава Башкирии, индекс промышленного производства республики вырос на 2,7 %, а за пять месяцев текущего года – на 4,8 %.

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