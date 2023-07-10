В Башкирии загорелось 40 гектаров леса недалеко от села Узян

Фото: МЧС Башкирии

В Белорецком районе Башкирии загорелся лес на площади 40 гектаров. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился недалеко от села Узян. Однако, как утверждает экстренная служба, угроза распространения огня на населенный пункт уже снята. К тушению были привлечены 45 человек и 13 единиц техники, в том числе бульдозеры и вертолет Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, который за два дня совершил 30 сбросов воды (105 тонн).

Для недопущения распространения пожара в сторону села и защиты жилых домов по указанию главы МЧС Башкирии Марата Латыпова на месте работает аэромобильная группировка – 33 человека и 5 единиц техники. Тушить пламя также помогают и волонтеры.

– Местность труднодоступная. По периметру пожара проводится опашка. До населенного пункта около восьми километров. На месте проведено межведомственное совещание. Ситуацию держим на контроле, принимаются все необходимые меры, – заявили в МЧС.

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