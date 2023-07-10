В Башкирии восстановили права лишившегося ноги на производстве работника

Суд в башкирском городе Стерлитамаке восстановил права работника, пострадавшего на производстве

Суд в башкирском городе Стерлитамаке восстановил права работника, пострадавшего на производстве. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В ходе разбирательств было установлено, что в 2022 году мужчина устроился к индивидуальному предпринимателю разнорабочим без оформления трудовых отношений. В первые дни работы сотрудник получил травму из-за падения на ногу вил погрузчика, что привело к ампутации поврежденной конечности и установлению инвалидности. При этом работодатель отказался оформлять произошедшее как несчастный случай на производстве, мотивируя это отсутствием трудового договора.

Прокуратура в суде поддержала исковые требования работника. Факт трудовых отношений был установлен судами первой и апелляционной инстанций, полученная травма признана несчастным случаем. Также с предпринимателя в пользу пострадавшего взысканы пособие по временной нетрудоспособности и компенсация морального вреда за причинение вреда жизни и здоровью в размере свыше 600 тыс. рублей.

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