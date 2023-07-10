В Уфе с 16 июля по 27 августа перекроют участок улицы Пугачева

фото: ufacity.info

Пресс-служба Администрации Уфы объявила об очередном перекрытии одного из участков улицы Пугачева в рамках реализации масштабного инфраструктурного проекта «Южные ворота», приуроченного к 450-летнему юбилею города. Проезд будет закрыт на срок с 16 июля по 27 августа в обоих направлениях на участке от Бельской до Геофизиков. Вместе с тем, изменится схема общественного транспорта. Объезд предусмотрен по улице Бельской, бульвару Назара Наджми и улице Просвещения.

фото: ufacity.info

Одновременно с реконструкцией улицы Пугачева и строительством улицы Генерала Рыленко возводится транспортная развязка на их пересечении. По информации мэра Уфы Ратмира Мавлиева, уже завершены работы по монтажу трех из четырех пролетов путепровода, для строительства съездов под ним открыто движение.

По завершении работ планируется увеличение пропускной способности улично-дорожной сети и существенная разгрузка одних из важнейших «ворот» Уфы.

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