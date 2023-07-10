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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:41

В Башкирии назвали причину гибели тракториста во время посевных работ

Надзорное ведомство сообщило о несчастном случае на рабочем месте в одном из районов республики
Дамир Фахретдинов
фото: Гострудинспекция

фото: Гострудинспекция

Госинспекция труда Башкирии завершила расследование несчастного случая на посевной с участием двух трактористов. Причиной инцидента, по информации ведомства, стало нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 10 мая во время проведения посевных работ на поле вблизи деревне Куллекул Благоварского района напарник погибшего совершил наезд на него во время разворота на линию посева. Результаты медосвидетельствования выявили алкогольное опьянение обоих участников происшествия, которые не прошли предрейсовый осмотр перед выходом на работу.

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