В Башкирии назвали причину гибели тракториста во время посевных работ

фото: Гострудинспекция

Госинспекция труда Башкирии завершила расследование несчастного случая на посевной с участием двух трактористов. Причиной инцидента, по информации ведомства, стало нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 10 мая во время проведения посевных работ на поле вблизи деревне Куллекул Благоварского района напарник погибшего совершил наезд на него во время разворота на линию посева. Результаты медосвидетельствования выявили алкогольное опьянение обоих участников происшествия, которые не прошли предрейсовый осмотр перед выходом на работу.

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