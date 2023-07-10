Минздрав Башкирии сообщил о двух умерших от COVID-19

Фото: Архив КП

Сегодня, 10 июля, Минздрав Башкирии опубликовал официальные данные по заболеваемости COVID-19 в республике.

С начала пандемии в Башкирии страшный диагноз подтвердился у 369 331 человек, из них 19 случаев за последние сутки.

На стационарном лечении находятся 97 человек (в том числе в возрасте старше 60лет - 61 человек), под амбулаторным наблюдении – 481 человек, (в том числе в возрасте старше 60 лет - 207 человек).

Из числа заболевших выписано 362 657 человек, в том числе 18 за последние сутки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.