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НовостиОбщество10 июля 2023 9:55

Минздрав Башкирии сообщил о двух умерших от COVID-19

В ведомстве также сообщили общее число заболевших и количество наблюдаемых на 10 июля пациентов.
Дамир Фахретдинов
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 10 июля, Минздрав Башкирии опубликовал официальные данные по заболеваемости COVID-19 в республике.

С начала пандемии в Башкирии страшный диагноз подтвердился у 369 331 человек, из них 19 случаев за последние сутки.

На стационарном лечении находятся 97 человек (в том числе в возрасте старше 60лет - 61 человек), под амбулаторным наблюдении – 481 человек, (в том числе в возрасте старше 60 лет - 207 человек).

Из числа заболевших выписано 362 657 человек, в том числе 18 за последние сутки.

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