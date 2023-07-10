В Уфе зарегистрировано очередное ДТП, в котором пострадал подросток

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 9 июля, напротив дома № 9 по улице Галечная 15-летний подросток за рулем мопеда «Венто Рива-2 Эрикс», следуя в сторону улицы Специалистов, допустил столкновение с движущейся автомашиной «Дэу Нексия». Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.

Юного водителя с различными травмами госпитализировали в одну из столичных клиник

По факту ДТП проводится разбирательство.

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