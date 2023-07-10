Экс-сотрудников «Башавтотранса» осудят в Уфе за получение взяток

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе два бывших сотрудников предприятия «Башавтотранс» предстанут перед судом за получение взяток. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Следствием было установлено, что с 2021 по 2022 год обвиняемые за предоставление более выгодных условий по времени работы и маршрутам, за покровительство по службе и за непривлечение к ответственности из-за допущения нарушений условий трудового договора получали от шоферов от одной до пяти тысячи рублей. Всего ими было получено от водителей автобусов более 100 тысяч рублей.

Преступления выявили сотрудники СКР и МВД. В отношении сотрудников предприятия были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество». Обвиняемые признали свою вину.

– Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела по аналогичным фактам получения взятки двумя другими начальниками автоколонн находятся в производстве, – сообщили в СК.

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