В Уфе осудят чиновника, который без ведома владельца продал цветочный павильон

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе главу Службы по благоустройству Советского района Уфы осудят за незаконную продажу чужого торгового павильона. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Как установило следствие, весной прошлого года сотрудники учреждения предложили владельцу цветочного павильона перекрасить объект, чтобы тот соответствовал архитектуре места, где он расположен. Бизнесмен согласился, и павильон переместили на территорию организации для перекраски.

После этого директор учреждения распорядился продать павильон за 95 тысяч рублей третьему лицу без согласия и ведома собственника. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Владелец объекта продолжал оплачивать аренду, однако, когда обнаружил пропажу, обратился в правоохранительные органы. Предпринимателю был причинен ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статьям «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере» и «Присвоение и растрата в особо крупном размере».

– В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест, – заявили в СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.