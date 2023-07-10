Оперативное совещание правительства Башкирии отменилось из-за рабочей поездки Хабирова

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 10 июля, из-за рабочей поездки главы Башкирии Радия Хабирова отменилось еженедельное оперативное совещание правительства региона в Центре управления республикой. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба руководителя региона.

Глава республики в этот понедельник работает на Международной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге.

– На следующей неделе у нас форум «ИННОПРОМ», где мы подведем итоги работы промышленности республики в разрезе промышленности Российской Федерации. Тоже большое мероприятие, – заявил на прошлой «оперативке» Хабиров.

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