Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии предложили ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов. Соответствующий проект закона направил в Совет законодателей России парламент республики.

Данный законопроект предусматривает установление двухэтапного порядка заключения гражданами договора потребительского кредита с банками и микрофинансовыми организациями. На первом – человек устанавливает через портал «Госуслуги» или МФЦ в бюро кредитных историй разрешение на оформление кредита.

На втором этапе кредитная или микрофинансовая организация запрашивает в бюро информацию о наличии данного разрешения, сверяет персональные данные и уже лишь тогда принимает решение о выдаче кредита. При этом выдавать гражданину кредит предлагается только на второй календарный день после установления разрешения в бюро кредитных историй.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев считает, что данный «период охлаждения» позволит заемщику принять более взвешенное решение. Также спикер парламента уверен, что предлагаемая инициатива поможет снизить число случаев мошенничества.

– Основной инструмент [мошенников] – использование методов социальной инженерии, когда человек под психологическим давлением добровольно переводит деньги злоумышленникам или раскрывает банковские сведения, позволяющие совершить хищение. Предлагаемый механизм в значительной степени позволит предупредить мошеннические действия, – заявил Толкачев.

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