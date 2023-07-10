Брошенный окурок стал причиной пожара в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 10 июля, в башкирском городе Стерлитамак случился пожар в квартире. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Инцидент случился в многоквартирном доме на улице Гоголя. На балконе «однушки» на четвертом этаже здания загорелся матрац. Из опасной зоны пожарные спасли двух человек. До приезда специалистов самостоятельно эвакуировались восемь граждан. В результате случившегося, никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в течение 11 минут с момента поступления сообщения об инциденте.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за залетевшего на балкон с этажа выше окурка. Расследование случая проводит дознаватель МЧС.

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