В Башкирии ищут Кристину Фролову, которая уехала на такси и пропала без вести

фото: vk.com // РОО" Поиск детей "Иглино

В Башкирии ищут 37-летнюю Кристину Фролову из села Иглино, которая пропала без вести после того как в четверг, 6 июля, села в такси и уехала в неизвестном направлении. Об этом 10 июля сообщила волонтерская организация «Поиск детей».

Приметы пропавшей: рост – 155 см, русые короткие волосы, родинка над губой возле носа.

Была одета в голубой спортивный костюм и серые кеды без шнурков. Есть татуировки: роза на плече и имя Кристины на правой руке, написанное английскими буквами. При себе у женщины были сумочка, паспорт и телефон.

Всех, кто видел Кристину Фролову или знает о ее местонахождении, просят обратиться по телефону 112.