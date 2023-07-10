10 и 11 июля в Башкирии прогнозируют аномальную жару до +40 градусов

Дневная температура воздуха 10 июля достигнет +34, +39° Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня и завтра, 10 и 11 июля, в Башкирии прогнозируется аномальная жара. Прогноз на ближайшие два дня дали в местном Гидрометцентре.

В республике ожидается сухая и солнечная погода. Ветер будет южным, днем возможны порывы до сильного. Дневная температура воздуха 10 июля достигнет +34, +39°. Ночью 11 июля столбики термометров опустятся до +20, +25° (в северных и горных районах – до +15°), а к обеду солнце раскалит воздух до +35, +40°.

Ранее синоптики рассказали, когда именно в Башкирии закончится жара.

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