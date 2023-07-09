кадр видео: "Первый канал" // 1tv.ru

Сегодня, 9 июля, состоялся финальный, десятый выпуск второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. В телепроекте известные артисты эстрады вместе со своими родными соревновались в исполнительском мастерстве друг с другом. Участником семейно-музыкального конкурса стал и знаменитый оперный певец, уроженец Уфы Аскар Абдразаков. На заключительно этапе шоу он вместе с тремя дочерьми – Ирэн, Марианной и Аидой – спел шлягер «Надежда» из репертуара Анны Герман.

К сожалению, победить знаменитому башкирскому басу и его дочкам не удалось: судьи – Игорь Николаев, Мария Порошина, Игорь Крутой и Леонид Ярмольник – отдали максимальные 20 баллов вообще всем участникам шоу. По итогам общего зачета шоу Абдразаков и его дочь Ирэн набрали 218 баллов. Столько же очков взяли братья из группы Dabro, спевшие со своим отцом, Лариса Долина и ее внучка Александра Миончинская, Мариам Мерабова и ее дочь София, а также Алена Свиридова и ее сын Григорий Мирошниченко. Победителями телепроекта с 220 очками в активе стали сразу три дуэта: Сергей Минаев и Сергей Минаев-младший, Сосо Павлиашвили и его сын Леван и Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина.