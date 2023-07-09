В Башкирии мужчина избил сожительницу и бросил ее умирать на мороз в одной юбке

В башкирском городе Белебее мужчина избил сожительницу и бросил ее умирать на мороз в одной юбке – женщина скончалась от переохлаждения

В башкирском городе Белебее мужчина избил сожительницу и бросил ее умирать на мороз в одной юбке – женщина скончалась от переохлаждения. Виновного в ее смерти судили по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности.

Как следует из материалов суда, зимой фигурант и его подруга вместе распивали алкоголь дома. В какой-то момент между ними возникла ссора. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил сожительницу по разным частям тела. Позже выяснится, что она получила тяжелую травму головы, ссадины в области груди и перелом ребра. После случившегося избиения пара продолжила пить спиртное.

В ходе продолжившегося застолья женщина разделась догола и осталась в одной юбке. Она сказала, что плохо себя чувствует. Ее сожитель выбрал садистский способ привести ее в себя: он взял ее за руки и вывел без одежды и обуви в холодную прихожую своей квартиры, а сам лег спать в зале. Спустя некоторое время мужчина обнаружил свою подругу мертвой.

На суде фигурант уголовного дела не признал вину. Он заявлял, что между ним и подругой произошел скандал из-за того, что та приревновала его. Мужчина якобы лишь оттолкнул ее и один раз дал пощечину, а затем отправил в прихожую. Он также утверждал, что еще живую завел ее в квартиру и укрыл пледом, после чего не ночевал дома пару дней. По словам осужденного, после возвращения домой он обнаружил сожительницу без признаков жизни.

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Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. С него также взыскали 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда матери покойной. Последняя теперь воспитывает несовершеннолетнего сына своей дочери. Мальчик за несколько месяцев до трагедии сам переехал к бабушке, поскольку часто был свидетелем того, как сожитель избивает его мать.