Придавленная деревом на отдыхе в Башкирии беременная женщина получила три травмы

фото: Telegram // БашДТП | Bash.dtp.official

Беременная женщина, которую придавило деревом на отдыхе в Иглинском районе Башкирии, получила три повреждения: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом правого плеча. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице. Об этом сообщило региональное МЧС.

Напомним, несчастный случай произошел вечером 8 июля на берегу реки Сим близ деревни Асканыш. Там отдыхающие сделали себе палаточный лагерь. В какой-то момент дерево – предположительно, тополь, – рухнул на палатку и стоящий возле нее автомобиль Land Rover Discovery. Никто, кроме находящей в положении женщины, не пострадал.

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