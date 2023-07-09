В Башкирии в 10 километрах от села Узян загорелся лес на площади более 21 га

фото: Telegram // Ирек Сагитов

В Белорецком района Башкирии рядом с селом Узян загорелся лес на площади более 21 гектара. Есть угроза распространения пожара в сторону населенного пункта. Об этом сообщили в МЧС республики.

Спасатели привлекли к тушению 16 человек и десять единиц техники – в том числе бульдозеры и вертолет. Кроме того, чтобы не допустить распространение пожара на село, на место происшествия выехал аэромобильная группировка в составе 33 человек и пяти единиц техники.

– В настоящий момент угроза сохраняется, до населённого пункта около 10 километров. Ситуацию держим на контроле, принимаются все необходимые меры, – передали в экстренном ведомстве.

Там напомнили, что в Башкирии сейчас действует противопожарный режим, который запрещает применение открытого огня.

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